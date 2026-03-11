Скидки
Синнер оценил перспективы развития карьеры Жоао Фонсеки

Синнер оценил перспективы развития карьеры Жоао Фонсеки
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил уровень игры бразильца Жоао Фонсеки. Ранее теннисисты встретились в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Синнер одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 04:10 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Я не могу предсказать будущее. Не знаю. Но думаю, что он игрок очень высокого уровня.

Мы все это видели, а теперь я наконец сыграл против него и ещё больше в этом убедился. Уверен, в будущем он добьётся больших успехов.

Но впереди ещё много работы — как у меня, так и у всех остальных. Всё может меняться. У него есть всё необходимое, чтобы стать невероятным игроком. Он уже очень сильный, но может стать ещё сильнее. Желаю ему только всего лучшего», – сказал Синнер на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

