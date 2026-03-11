Синнер оценил перспективы развития карьеры Жоао Фонсеки

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил уровень игры бразильца Жоао Фонсеки. Ранее теннисисты встретились в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Синнер одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«Я не могу предсказать будущее. Не знаю. Но думаю, что он игрок очень высокого уровня.

Мы все это видели, а теперь я наконец сыграл против него и ещё больше в этом убедился. Уверен, в будущем он добьётся больших успехов.

Но впереди ещё много работы — как у меня, так и у всех остальных. Всё может меняться. У него есть всё необходимое, чтобы стать невероятным игроком. Он уже очень сильный, но может стать ещё сильнее. Желаю ему только всего лучшего», – сказал Синнер на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.