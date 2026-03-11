Скидки
Андрей Чесноков: Андреева потеряла уверенность, момент её поражений уже неудивителен

Андрей Чесноков: Андреева потеряла уверенность, момент её поражений уже неудивителен
Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился мнением об игре россиянки Мирры Андреевой в последних турнирах. Ранее Андреева проиграла в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе чешке Катержине Синяковой со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

«Для меня момент поражений Мирры Андреевой уже неудивителен. Если брать прошлый год, я вижу, что она не играет в тот теннис, в который играла раньше, когда выигрывала Индиан-Уэллс. Можно проиграть один раз, но уже букет этих поражений. На сегодняшний день Мирра Андреева не та, какой была в момент невысокого ранкинга, когда она лезла на всех. Теперь все лезут на неё, а ей надо доказывать, что она на той ступеньке десятки, где должна быть. Психологически она начинает становиться неуверенной, зажиматься. Андреева играет очень пассивно. Она потеряла уверенность», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«У неё нет прогресса». Кризис в игре 18-летней Андреевой вызывает серьёзное беспокойство
«У неё нет прогресса». Кризис в игре 18-летней Андреевой вызывает серьёзное беспокойство
