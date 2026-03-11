Андрей Чесноков: Рублёв уже как год не держит позицию — он постепенно спускается вниз

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Андрей Рублёв уже долгое время не удерживает свою позицию.

«Наверное, уже как год Рублёв не держит свою позицию. Сколько лет он держал позицию! Теперь он постепенно спускается вниз. У него очень много поражений. Не знаю, что ему надо для этого сделать — всё-таки я не его тренер. Андрей каждый год доказывал, что он человек десятки мира. Он неоднократно выступал на Итоговом турнире. Может, ему надо что-то поменять, какое-то спокойствие», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На текущий момент Рублёв является 17-й ракеткой мира. В топ-10 он впервые попал в октябре 2020 года, а в июле 2025 теннисист покинул десятку лучших.