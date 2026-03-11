«Это был интересный опыт». Осака — о поражении от Соболенко в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе от белоруски Арины Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
– Было очень сложно, но, честно говоря, главное, что я вынесла — мне было очень весело. У меня раньше не было возможности играть на главной арене, а провести матч на ней против первой ракетки мира — это действительно круто.
– Учитывая, что вы играли с Ариной впервые за долгое время, чувствовалось ли это как первый матч?
– Это действительно было похоже на первый матч. Конечно, я могу смотреть её матчи по телевизору, но в реальности всё совсем иначе.
Иногда я была немного «на месте», потому что ожидала, что мяч будет лететь сильнее, а он не был таким. Она всегда кричит одинаково при каждом ударе, и я такая: «О, боже, она меня обманула» (улыбается).
Это был интересный опыт. Мы давно не играли друг против друга, поэтому надеюсь, что ещё сыграем в ближайшем будущем, – сказала Осака на послематчевой пресс-конференции.
