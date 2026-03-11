Гибсон — о победе над Паолини: не хватает слов, чтобы описать, что я чувствую

112-я ракетка мира австралийка Талия Гибсон прокомментировала победу над седьмым номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счётом 7:5, 2:6, 6:1.

– Эта победа значит очень многое. Слов просто не хватает, чтобы описать, что я чувствую. На корте я чувствовала себя невероятно спокойно, просто свободно играла и получала удовольствие от матча с игроком из топ-10.

– Вы выиграли первый сет, она резко вернулась в игре, а вы выглядели спокойной и не слишком нервной. Как вам это удалось?

– Я думаю, это связано с тем, о чём я уже говорила. Я не давила на себя, просто позволила себе свободно разыгрывать и полностью сосредоточиться на своей игре.

Я понимала, что будет очень сложно играть против такой соперницы. Она великолепный игрок, поэтому когда она стала лучше играть во втором сете, я просто делала всё, что могла. И в третьем сете я сыграла действительно хорошо, – сказала Гибсон на пресс-конференции после матча.