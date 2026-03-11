Скидки
Гибсон — о победе над Паолини: не хватает слов, чтобы описать, что я чувствую

Комментарии

112-я ракетка мира австралийка Талия Гибсон прокомментировала победу над седьмым номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счётом 7:5, 2:6, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
10 марта 2026, вторник. 23:25 МСК
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 6
5 		6 1
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

– Эта победа значит очень многое. Слов просто не хватает, чтобы описать, что я чувствую. На корте я чувствовала себя невероятно спокойно, просто свободно играла и получала удовольствие от матча с игроком из топ-10.

– Вы выиграли первый сет, она резко вернулась в игре, а вы выглядели спокойной и не слишком нервной. Как вам это удалось?
– Я думаю, это связано с тем, о чём я уже говорила. Я не давила на себя, просто позволила себе свободно разыгрывать и полностью сосредоточиться на своей игре.

Я понимала, что будет очень сложно играть против такой соперницы. Она великолепный игрок, поэтому когда она стала лучше играть во втором сете, я просто делала всё, что могла. И в третьем сете я сыграла действительно хорошо, – сказала Гибсон на пресс-конференции после матча.

Соболенко выиграла битву четырёхкратных чемпионок ТБШ! Арина — в 1/4 финала Индиан-Уэллса
Соболенко выиграла битву четырёхкратных чемпионок ТБШ! Арина — в 1/4 финала Индиан-Уэллса
