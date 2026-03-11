Гибсон — о победе над Паолини: не хватает слов, чтобы описать, что я чувствую

112-я ракетка мира австралийка Талия Гибсон прокомментировала победу над седьмым номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счётом 7:5, 2:6, 6:1.
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|1
– Эта победа значит очень многое. Слов просто не хватает, чтобы описать, что я чувствую. На корте я чувствовала себя невероятно спокойно, просто свободно играла и получала удовольствие от матча с игроком из топ-10.
– Вы выиграли первый сет, она резко вернулась в игре, а вы выглядели спокойной и не слишком нервной. Как вам это удалось?
– Я думаю, это связано с тем, о чём я уже говорила. Я не давила на себя, просто позволила себе свободно разыгрывать и полностью сосредоточиться на своей игре.
Я понимала, что будет очень сложно играть против такой соперницы. Она великолепный игрок, поэтому когда она стала лучше играть во втором сете, я просто делала всё, что могла. И в третьем сете я сыграла действительно хорошо, – сказала Гибсон на пресс-конференции после матча.
- 11 марта 2026
-
14:01
-
14:00
-
13:10
-
12:45
-
12:35
-
11:18
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:33
-
10:16
-
10:05
-
09:56
-
09:41
-
09:26
-
08:56
-
08:30
-
06:58
-
06:13
-
05:31
-
04:05
-
03:39
-
03:27
-
02:37
-
01:33
-
01:27
-
00:55
- 10 марта 2026
-
23:14
-
22:50
-
20:52
-
20:09
-
19:00
-
18:51
-
18:00
-
17:44