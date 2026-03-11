Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мбоко — третья дебютантка Индиан-Уэллса до 20 лет, дошедшая до 1/4 финала с 2010 года

Мбоко — третья дебютантка Индиан-Уэллса до 20 лет, дошедшая до 1/4 финала с 2010 года
Комментарии

10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко стала третьей теннисисткой с сезона-2010, которой удалось выйти в 1/4 финала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе во время своего первого участия в соревнованиях, не достигнув при этом 20-летнего возраста, сообщает Opta Ace. Мбоко вышла в четвертьфинал турнира, обыграв американку Аманду Анисимову (6:4, 6:1).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 04:10 МСК
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Ранее подобного результата добивались австралийская теннисистка Дарья Касаткина в 2016 году и канадская теннисистка Бьянка Андрееску в сезоне-2019.

За право выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Мбоко поспорит с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Материалы по теме
Соболенко выиграла битву четырёхкратных чемпионок ТБШ! Арина — в 1/4 финала Индиан-Уэллса
Соболенко выиграла битву четырёхкратных чемпионок ТБШ! Арина — в 1/4 финала Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android