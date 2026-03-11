Мбоко — третья дебютантка Индиан-Уэллса до 20 лет, дошедшая до 1/4 финала с 2010 года
10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко стала третьей теннисисткой с сезона-2010, которой удалось выйти в 1/4 финала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе во время своего первого участия в соревнованиях, не достигнув при этом 20-летнего возраста, сообщает Opta Ace. Мбоко вышла в четвертьфинал турнира, обыграв американку Аманду Анисимову (6:4, 6:1).
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 04:10 МСК
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Ранее подобного результата добивались австралийская теннисистка Дарья Касаткина в 2016 году и канадская теннисистка Бьянка Андрееску в сезоне-2019.
За право выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Мбоко поспорит с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Комментарии
