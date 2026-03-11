Мбоко — третья дебютантка Индиан-Уэллса до 20 лет, дошедшая до 1/4 финала с 2010 года

10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко стала третьей теннисисткой с сезона-2010, которой удалось выйти в 1/4 финала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе во время своего первого участия в соревнованиях, не достигнув при этом 20-летнего возраста, сообщает Opta Ace. Мбоко вышла в четвертьфинал турнира, обыграв американку Аманду Анисимову (6:4, 6:1).

Ранее подобного результата добивались австралийская теннисистка Дарья Касаткина в 2016 году и канадская теннисистка Бьянка Андрееску в сезоне-2019.

За право выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Мбоко поспорит с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.