Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тьен рассказал о детских воспоминаниях во время матчей на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Тьен рассказал о детских воспоминаниях во время матчей на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

27-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен рассказал, что во время матчей на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе вспоминает моменты из детства, когда посещал этот турнир в качестве зрителя, а участие в нём было его мечтой.

«Иногда, во время смены сторон, в напряжённые моменты я смотрю туда, где сидел, будучи ребёнком, и осознаю, насколько это особенно – играть на [этом] корте. Просто выйти и играть здесь – невероятно, победы – это бонус. Быть на площадке в такой атмосфере и с болельщиками – фантастика», — приводит слова Тьена Punto de Break.

Ранее Тьен вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв соперника из Испании Алехандро Давидович-Фокину.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 01:05 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		1 6 4
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Материалы по теме
Тьен одолел Давидович-Фокину на турнире в Индиан-Уэллсе и может сыграть с Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android