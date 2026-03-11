Тьен рассказал о детских воспоминаниях во время матчей на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

27-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен рассказал, что во время матчей на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе вспоминает моменты из детства, когда посещал этот турнир в качестве зрителя, а участие в нём было его мечтой.

«Иногда, во время смены сторон, в напряжённые моменты я смотрю туда, где сидел, будучи ребёнком, и осознаю, насколько это особенно – играть на [этом] корте. Просто выйти и играть здесь – невероятно, победы – это бонус. Быть на площадке в такой атмосфере и с болельщиками – фантастика», — приводит слова Тьена Punto de Break.

Ранее Тьен вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв соперника из Испании Алехандро Давидович-Фокину.