Тьен рассказал о детских воспоминаниях во время матчей на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
27-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен рассказал, что во время матчей на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе вспоминает моменты из детства, когда посещал этот турнир в качестве зрителя, а участие в нём было его мечтой.
«Иногда, во время смены сторон, в напряжённые моменты я смотрю туда, где сидел, будучи ребёнком, и осознаю, насколько это особенно – играть на [этом] корте. Просто выйти и играть здесь – невероятно, победы – это бонус. Быть на площадке в такой атмосфере и с болельщиками – фантастика», — приводит слова Тьена Punto de Break.
Ранее Тьен вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв соперника из Испании Алехандро Давидович-Фокину.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 01:05 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|1
|6 4
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
15:55
-
14:58
-
14:01
-
14:00
-
13:10
-
12:45
-
12:35
-
11:18
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:33
-
10:16
-
10:05
-
09:56
-
09:41
-
09:26
-
08:56
-
08:30
-
06:58
-
06:13
-
05:31
-
04:05
-
03:39
-
03:27
-
02:37
-
01:33
-
01:27
-
00:55
- 10 марта 2026
-
23:14
-
22:50
-
20:52
-
20:09
-
19:00
-
18:51