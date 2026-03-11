Тьен — самый молодой игрок с 1976 года в 1/4 финала AO и Индиан-Уэллса за сезон

27-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен стал самым молодым игроком с 1976 года, которому удалось выйти в четвертьфиналы на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в рамках одного сезона, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Тьен обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

На момент события Тьену исполнилось 20 лет и 92 дня. Ранее самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в четвертьфинальную стадию на Открытом чемпионате Австралии и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в одном сезоне был аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, который смог добиться такого результата в 2009 году в возрасте 20 лет и 170 дней.

За право выйти в полуфинал соревнования в Индиан-Уэллсе Лёнер Тьен поспорит с итальянским теннисистом Янником Синнером.