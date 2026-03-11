Скидки
Тьен — самый молодой игрок с 1976 года в 1/4 финала AO и Индиан-Уэллса за сезон

Тьен — самый молодой игрок с 1976 года в 1/4 финала AO и Индиан-Уэллса за сезон
27-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен стал самым молодым игроком с 1976 года, которому удалось выйти в четвертьфиналы на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в рамках одного сезона, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Тьен обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 01:05 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		1 6 4
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

На момент события Тьену исполнилось 20 лет и 92 дня. Ранее самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в четвертьфинальную стадию на Открытом чемпионате Австралии и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в одном сезоне был аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, который смог добиться такого результата в 2009 году в возрасте 20 лет и 170 дней.

За право выйти в полуфинал соревнования в Индиан-Уэллсе Лёнер Тьен поспорит с итальянским теннисистом Янником Синнером.

Первое испытание для Синнера в Индиан-Уэллсе! Янник с трудом прошёл Жоао Фонсеку
Первое испытание для Синнера в Индиан-Уэллсе! Янник с трудом прошёл Жоао Фонсеку
