Тьен — самый молодой игрок с 1976 года в 1/4 финала AO и Индиан-Уэллса за сезон

27-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен стал самым молодым игроком с 1976 года, которому удалось выйти в четвертьфиналы на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в рамках одного сезона, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как Тьен обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|1
|6 4
На момент события Тьену исполнилось 20 лет и 92 дня. Ранее самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в четвертьфинальную стадию на Открытом чемпионате Австралии и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в одном сезоне был аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, который смог добиться такого результата в 2009 году в возрасте 20 лет и 170 дней.
За право выйти в полуфинал соревнования в Индиан-Уэллсе Лёнер Тьен поспорит с итальянским теннисистом Янником Синнером.
- 11 марта 2026
-
16:59
-
16:53
-
16:35
-
16:19
-
15:55
-
14:58
-
14:01
-
14:00
-
13:10
-
12:45
-
12:35
-
11:18
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:33
-
10:16
-
10:05
-
09:56
-
09:41
-
09:26
-
08:56
-
08:30
-
06:58
-
06:13
-
05:31
-
04:05
-
03:39
-
03:27
-
02:37
-
01:33
-
01:27
-
00:55
- 10 марта 2026
-
23:14
-
22:50