Зверев процитировал Надаля, вспоминая о полуфинале AO-2026 с Алькарасом

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев, комментируя поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026, вспомнил известную фразу 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. В 1/2 финала Australian Open – 2026 Зверев потерпел поражение со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 3
|6 4
|7
|
|6 5
|7 7
|7 7
|5
– Как вы сейчас оцениваете полуфинал на Australian Open?
– Смотрю на это в позитивном ключе. Думаю, играл правильно. Отдал всё, что мог, и проиграл тяжёлый матч будущему чемпиону.
Хотел бы я выиграть? Конечно. Думаю, у меня были бы хорошие шансы в финале. Но Рафа как то произнёс отличную фразу: «В спорте не существует «если бы». Так что я проиграл, но вынес из этого много положительного.
– Вы не думаете, что могли бы играть агрессивнее в те моменты, когда он испытывал проблемы?
– Думаю, я был очень агрессивен на протяжении всего матча. Возможно, когда ему было тяжело, я мог быстрее выиграть третий и четвёртый сеты. Но это было сложно. Если посмотреть матч, он продолжал бить и практически не ошибался. Первый удар после подачи был очень плоским, и он попадал, – сказал Зверев на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.
- 11 марта 2026
-
16:59
-
16:53
-
16:35
-
16:19
-
15:55
-
14:58
-
14:01
-
14:00
-
13:10
-
12:45
-
12:35
-
11:18
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:33
-
10:16
-
10:05
-
09:56
-
09:41
-
09:26
-
08:56
-
08:30
-
06:58
-
06:13
-
05:31
-
04:05
-
03:39
-
03:27
-
02:37
-
01:33
-
01:27
-
00:55
- 10 марта 2026
-
23:14
-
22:50