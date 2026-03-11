Зверев процитировал Надаля, вспоминая о полуфинале AO-2026 с Алькарасом

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев, комментируя поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026, вспомнил известную фразу 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. В 1/2 финала Australian Open – 2026 Зверев потерпел поражение со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7.

– Как вы сейчас оцениваете полуфинал на Australian Open?

– Смотрю на это в позитивном ключе. Думаю, играл правильно. Отдал всё, что мог, и проиграл тяжёлый матч будущему чемпиону.

Хотел бы я выиграть? Конечно. Думаю, у меня были бы хорошие шансы в финале. Но Рафа как то произнёс отличную фразу: «В спорте не существует «если бы». Так что я проиграл, но вынес из этого много положительного.

– Вы не думаете, что могли бы играть агрессивнее в те моменты, когда он испытывал проблемы?

– Думаю, я был очень агрессивен на протяжении всего матча. Возможно, когда ему было тяжело, я мог быстрее выиграть третий и четвёртый сеты. Но это было сложно. Если посмотреть матч, он продолжал бить и практически не ошибался. Первый удар после подачи был очень плоским, и он попадал, – сказал Зверев на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.