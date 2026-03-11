Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев процитировал Надаля, вспоминая о полуфинале AO-2026 с Алькарасом

Зверев процитировал Надаля, вспоминая о полуфинале AO-2026 с Алькарасом
Комментарии

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев, комментируя поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026, вспомнил известную фразу 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. В 1/2 финала Australian Open – 2026 Зверев потерпел поражение со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

– Как вы сейчас оцениваете полуфинал на Australian Open?
– Смотрю на это в позитивном ключе. Думаю, играл правильно. Отдал всё, что мог, и проиграл тяжёлый матч будущему чемпиону.

Хотел бы я выиграть? Конечно. Думаю, у меня были бы хорошие шансы в финале. Но Рафа как то произнёс отличную фразу: «В спорте не существует «если бы». Так что я проиграл, но вынес из этого много положительного.

– Вы не думаете, что могли бы играть агрессивнее в те моменты, когда он испытывал проблемы?
– Думаю, я был очень агрессивен на протяжении всего матча. Возможно, когда ему было тяжело, я мог быстрее выиграть третий и четвёртый сеты. Но это было сложно. Если посмотреть матч, он продолжал бить и практически не ошибался. Первый удар после подачи был очень плоским, и он попадал, – сказал Зверев на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
Первое испытание для Синнера в Индиан-Уэллсе! Янник с трудом прошёл Жоао Фонсеку
Первое испытание для Синнера в Индиан-Уэллсе! Янник с трудом прошёл Жоао Фонсеку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android