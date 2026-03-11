Новак Джокович положительно оценил уровень женского тенниса в мире

Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о мировом женском теннисе и его равенстве наряду с мужским. Вопрос был задан спортсмену на пресс-конференции на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в связи с недавним празднованием Международного женского дня.

«Дело не в том, что это я верю в равенство в теннисе, а в том, что это факт. Женский теннис, безусловно, самый успешный и высокооплачиваемый вид спорта в мировом масштабе, это замечательно. Рад этому и горжусь этим. Думаю, женский теннис находится в хорошем положении», — приводит слова Джоковича Sport.

На текущем турнире в Индиан-Уэллсе Джокович уже дошёл до четвёртого круга, где сразится с британцем Джеком Дрейпером.