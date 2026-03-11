Соболенко обошла Серену Уильямс по количеству выходов в 1/4 финала на турнирах WTA-1000

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на шестое место и обошла американку Серену Уильямс по количеству выходов в четвертьфиналы на турнирах WTA-1000, сообщает Opta Ace. Это произошло после победы белоруски в матче четвёртого круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе над японкой Наоми Осакой (6:2, 6:4).
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Соболенко 31 раз выходила в четверьфиналы на турнирах категории WTA-1000. На счету Серены Уильямс 30 выходов в четвертьфиналы «тысячников». На пятом месте в списке лидеров по этому показателю находится чешка Петра Квитова, которая выходила в четвертьфиналы 36 раз.
За право сыграть в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко поспорит с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.
- 11 марта 2026
-
16:59
-
16:53
-
16:35
-
16:19
-
15:55
-
14:58
-
14:01
-
14:00
-
13:10
-
12:45
-
12:35
-
11:18
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:33
-
10:16
-
10:05
-
09:56
-
09:41
-
09:26
-
08:56
-
08:30
-
06:58
-
06:13
-
05:31
-
04:05
-
03:39
-
03:27
-
02:37
-
01:33
-
01:27
-
00:55
- 10 марта 2026
-
23:14
-
22:50