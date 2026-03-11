Скидки
Соболенко обошла Серену Уильямс по количеству выходов в 1/4 финала на турнирах WTA-1000

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на шестое место и обошла американку Серену Уильямс по количеству выходов в четвертьфиналы на турнирах WTA-1000, сообщает Opta Ace. Это произошло после победы белоруски в матче четвёртого круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе над японкой Наоми Осакой (6:2, 6:4).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
10 марта 2026, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Соболенко 31 раз выходила в четверьфиналы на турнирах категории WTA-1000. На счету Серены Уильямс 30 выходов в четвертьфиналы «тысячников». На пятом месте в списке лидеров по этому показателю находится чешка Петра Квитова, которая выходила в четвертьфиналы 36 раз.

За право сыграть в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко поспорит с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Соболенко выиграла битву четырёхкратных чемпионок ТБШ! Арина — в 1/4 финала Индиан-Уэллса
