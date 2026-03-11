Соболенко обошла Серену Уильямс по количеству выходов в 1/4 финала на турнирах WTA-1000

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на шестое место и обошла американку Серену Уильямс по количеству выходов в четвертьфиналы на турнирах WTA-1000, сообщает Opta Ace. Это произошло после победы белоруски в матче четвёртого круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе над японкой Наоми Осакой (6:2, 6:4).

Соболенко 31 раз выходила в четверьфиналы на турнирах категории WTA-1000. На счету Серены Уильямс 30 выходов в четвертьфиналы «тысячников». На пятом месте в списке лидеров по этому показателю находится чешка Петра Квитова, которая выходила в четвертьфиналы 36 раз.

За право сыграть в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко поспорит с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.