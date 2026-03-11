Янник Синнер опубликовал пост после победы над Фонсекой в Индиан-Уэллсе
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост после выхода в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 11 марта, он обыграл бразильца Жоао Фонсеку (35-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 04:10 МСК
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Я. Синнер
«Далее четвертьфинал! Очень доволен вчерашним матчем. Поздравляю Жоао с невероятной игрой. Отличная атмосфера», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.
В 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе Синнер встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном (27-й в рейтинге ATP). Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.
