«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 11 на 12 марта

В ночь с 11 на 12 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдёт восьмой игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), третий круг. Расписание матчей с 11 на 12 марта (время московское):

  • 21:00. Ринки Хидзиката (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания).
  • 23:00. Даниил Медведев (Россия) — Алекс Михельсен (США).
  • 0:00. Карлос Алькарас (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).
  • 4:00. Новак Джокович (Сербия) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

