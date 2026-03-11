Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 11 на 12 марта

В ночь с 11 на 12 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи четвёртого круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Расписание матчей 11-12 марта (время московское):

21:00. Каролина Мухова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша).

22:20. Белинда Бенчич (Швейцария) — Джессика Пегула (США).

1:00. Катержина Синякова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина).

2:30. Сонай Картал (Великобритания) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.