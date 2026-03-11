Даниил Медведев — Алекс Михельсон: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе

В ночь на 12 марта чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 44-й ракеткой мира американским теннисистом Алексом Михельсоном за выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Данная встреча начнётся ориентировочно в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Алекс Михельсон в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Медведев ведёт 3-0 по личным встречам. Два поединка были в прошлом году — правда, первый толком не состоялся, поскольку Михельсен снялся с матча как раз в Индиан-Уэллсе, проигрывая 0:2 по геймам в стартовой партии. Затем Даниил уже полноценно победил на траве, в четвертьфинале Галле — 6:4, 6:3. А в начале нынешнего сезона россиянин разобрался с американцем в полуфинале Брисбена — 6:4, 6:2.