Каролина Мухова — Ига Швёнтек, результат матча 11 марта 2026, счет 0:2, 4-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Ига Швёнтек разгромила Каролину Мухову в четвёртом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек уверенно вышла в чевертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 21:15 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время Швёнтек сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Муховой ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

