Ига Швёнтек разгромила Каролину Мухову в четвёртом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек уверенно вышла в чевертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время Швёнтек сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Муховой ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.