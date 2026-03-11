Скидки
Ринки Хидзиката — Кэмерон Норри, результат матча 11 марта 2026, счет 0:2, четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Хидзикату
Комментарии

29-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 21:10 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Встреча теннисистов продлилась 1 час 16 минут. За это время Норри сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника восемь подач навылет, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

