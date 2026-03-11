Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Хидзикату

29-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга он обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 16 минут. За это время Норри сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника восемь подач навылет, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.