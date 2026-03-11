«Я же говорил». Бублик отреагировал на поражение Хидзикаты от Норри

10-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на поражение представителя Австралии Ринки Хидзикаты в четвёртом круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче за выход в четвертьфинал он проиграл британцу Кэмерону Норри — 4:6, 2:6.

«Я же говорил вам что будет, чекайте счёт», — написал Бублик после матча на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Александр Бублик в матче третьего круга уступил Ринки Хидзикате, который занимает 117-ю строчку в мировом рейтинге в трёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6. Во время матча он нецензурно описал игру соперника и заявил, что Хидзиката проиграет в следующей же встрече.