«Я же говорил». Бублик отреагировал на поражение Хидзикаты от Норри
10-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на поражение представителя Австралии Ринки Хидзикаты в четвёртом круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче за выход в четвертьфинал он проиграл британцу Кэмерону Норри — 4:6, 2:6.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 21:10 МСК
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Кэмерон Норри
К. Норри
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:10 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|3
|
|7 7
|6
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
«Я же говорил вам что будет, чекайте счёт», — написал Бублик после матча на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Александр Бублик в матче третьего круга уступил Ринки Хидзикате, который занимает 117-ю строчку в мировом рейтинге в трёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6. Во время матча он нецензурно описал игру соперника и заявил, что Хидзиката проиграет в следующей же встрече.
