Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я же говорил». Бублик отреагировал на поражение Хидзикаты от Норри

«Я же говорил». Бублик отреагировал на поражение Хидзикаты от Норри
Комментарии

10-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на поражение представителя Австралии Ринки Хидзикаты в четвёртом круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче за выход в четвертьфинал он проиграл британцу Кэмерону Норри — 4:6, 2:6.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 21:10 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 3 		7 7 6
         
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

«Я же говорил вам что будет, чекайте счёт», — написал Бублик после матча на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Александр Бублик в матче третьего круга уступил Ринки Хидзикате, который занимает 117-ю строчку в мировом рейтинге в трёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6. Во время матча он нецензурно описал игру соперника и заявил, что Хидзиката проиграет в следующей же встрече.

Материалы по теме
«Он играет лучше, чем игроки из топ-5». Бублик эмоционально высказался о Ринки Хидзикате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android