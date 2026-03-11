«Она моя любимая теннисистка в туре». Швёнтек — после победы над Муховой

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
«Она моя любимая теннисистка в туре. Мне нравится смотреть за её игрой больше всего. Думаю, она единственная, чьи матчи я вообще смотрю. Может быть, поэтому считываю её игру. Мы провели друг с другом уже много матчей, так что знаем друг друга», — сказала Швёнтек в интервью на корте.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
