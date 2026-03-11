Ига Швёнтек впервые в сезоне обыграла теннисистку из топ-20 мирового рейтинга

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек одержала первую в сезоне победу над теннисисткой из топ-20 мирового рейтинга WTA.

Сегодня, 11 марта, Швёнтек уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга она обыграла 13-ю ракетку мира представительницу Чехии Каролину Мухову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Представительница России Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.