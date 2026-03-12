Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Джоковичем
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга россиянин уверенно обыграл представителя США Алекса Михельсена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 23:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Матч продлился 1 час 27 минут. За это время Даниил сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Михельсена одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Джек Дрейпер (Великобритания).
