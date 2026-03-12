Скидки
Даниил Медведев — Алекс Михельсен, результат матча 11 марта 2026, счет 2:0, «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 4-й круг

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Джоковичем
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга россиянин уверенно обыграл представителя США Алекса Михельсена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 23:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Матч продлился 1 час 27 минут. За это время Даниил сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Михельсена одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Джек Дрейпер (Великобритания).

