Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Джоковичем

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга россиянин уверенно обыграл представителя США Алекса Михельсена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Матч продлился 1 час 27 минут. За это время Даниил сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Михельсена одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Джек Дрейпер (Великобритания).