Пегула обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Пегула сделала восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Бенчич три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Пегула сыграет с победительницей пары Сонай Картал (Великобритания) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.