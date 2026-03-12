Скидки
Джессика Пегула — Белинда Бенчич, результат матча 11 марта 2026, счет 2:0, 4-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Пегула обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 22:50 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Пегула сделала восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Бенчич три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Пегула сыграет с победительницей пары Сонай Картал (Великобритания) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

