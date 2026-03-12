Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
Анна Данилина (Казахстан) и Александра Крунич (Сербия) вышли в полуфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала они обыграли дуэт российской теннисистки Мирры Андреевой и Виктории Мбоко из Канады со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 00:10 МСК
Анна Данилина
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Мирра Андреева
Виктория Мбоко
М. Андреева В. Мбоко
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Андреева и Мбоко один раз подали навылет, допустили четыре двойных ошибок и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили один эйса при одной двойной ошибке и использовали четыре брейк-пойнта из шести заработанных за матч.
В полуфинале турнира Данилина и Крунич сыграют с Кристиной Букшей (Испания)/ Николь Меликар-Мартинес (США).
Комментарии
