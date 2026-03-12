Свитолина на отказе Синяковой вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе на отказе представительницы Чехии Катержины Синяковой. Чешка отказалась от борьбы при счёте 1:6, 1:1.

Продолжительность встречи составила 40 минут. За это время Свитолина сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна двойная ошибка.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.