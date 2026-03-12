Алькарас победил Рууда и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала он уверенно обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:1, 7:6 (7:2).
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 01:05 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
Каспер Рууд
К. Рууд
Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Алькарас сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из восьми брейк-пойнта. Рууд, в свою очередь, сделал восемь эйсов.
В четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас встретится британцем Кэмероном Норри.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.
Комментарии
- 12 марта 2026
-
02:45
-
02:01
-
01:43
-
01:21
-
00:38
- 11 марта 2026
-
23:53
-
23:46
-
22:57
-
22:47
-
22:30
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:57
-
16:59
-
16:53
-
16:35
-
16:19
-
15:55
-
14:58
-
14:01
-
14:00
-
13:10
-
12:45
-
12:35
-
11:18
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:33
-
10:16
-
10:05
-
09:56
-
09:41
-
09:26