Алькарас победил Рууда и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Алькарас победил Рууда и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала он уверенно обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:1, 7:6 (7:2).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 01:05 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 2
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Алькарас сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из восьми брейк-пойнта. Рууд, в свою очередь, сделал восемь эйсов.

В четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас встретится британцем Кэмероном Норри.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
