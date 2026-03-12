Алькарас победил Рууда и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала он уверенно обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:1, 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Алькарас сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из восьми брейк-пойнта. Рууд, в свою очередь, сделал восемь эйсов.

В четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас встретится британцем Кэмероном Норри.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн.