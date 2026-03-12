Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сонай Картал — Елена Рыбакина, результат матча 12 марта 2026, счет 0:2, отказ Картал, 4-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина на отказе соперницы вышла в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

В ночь с 11 на 12 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч четвёртого круга в женском одиночном разряде между третьей ракеткой мира и третьей сеяной Еленой Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана, и 54-й в мировом рейтинге британкой Сонай Картал. Встреча закончилась победой Рыбакиной в двух сетах на отказе соперницы — 6:4, 4:3. Картал не смогла продолжить встречу из-за травмы.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 07:30 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Картал выполнила два эйса при двух двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.

В четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с пятой в мировом рейтинге Джессикой Пегулой из США.

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Алькарас победил Рууда и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android