Хачанов и Рублёв проиграли Риндеркнешу и Вашеро в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 11 на 12 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч 1/4 финала в мужском парном разряде между российским дуэтом Карен Хачанов/Андрей Рублёв и парой Артур Риндеркнеш (Франция) /Валантен Вашеро (Монако). Встреча закончилась победой Риндеркнеша и Вашеро в двух сетах — 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Хачанов и Рублёв трижды подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали свой единственный брейк-пойнт. Их соперники выполнили шесть эйсов при одной двойной ошибке и использовали два брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.
В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро встретятся с дуэтом Юки Бхамбри (Индия) и Андре Горанссона (Швеция).
- 12 марта 2026
-
05:47
-
03:51
-
02:45
-
02:01
-
01:43
-
01:21
-
00:38
- 11 марта 2026
-
23:53
-
23:46
-
22:57
-
22:47
-
22:30
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:57
-
16:59
-
16:53
-
16:35
-
16:19
-
15:55
-
14:58
-
14:01
-
14:00
-
13:10
-
12:45
-
12:35
-
11:18
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:33
-
10:16
-
10:05
-
09:56