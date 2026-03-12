Скидки
Хачанов / Рублёв — Риндеркнеш / Вашеро, результат матча 12 марта 2026, счёт 0:2, 1/4 финала парного Мастерса в Индиан-Уэллсе

Хачанов и Рублёв проиграли Риндеркнешу и Вашеро в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

В ночь с 11 на 12 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч 1/4 финала в мужском парном разряде между российским дуэтом Карен Хачанов/Андрей Рублёв и парой Артур Риндеркнеш (Франция) /Валантен Вашеро (Монако). Встреча закончилась победой Риндеркнеша и Вашеро в двух сетах — 6:3, 6:4.

Индиан-Уэллс — парный разряд (м). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 04:40 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
А. Риндеркнеш В. Вашеро

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Хачанов и Рублёв трижды подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали свой единственный брейк-пойнт. Их соперники выполнили шесть эйсов при одной двойной ошибке и использовали два брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро встретятся с дуэтом Юки Бхамбри (Индия) и Андре Горанссона (Швеция).

Календарь парного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка парного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
