Хачанов и Рублёв проиграли Риндеркнешу и Вашеро в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 11 на 12 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч 1/4 финала в мужском парном разряде между российским дуэтом Карен Хачанов/Андрей Рублёв и парой Артур Риндеркнеш (Франция) /Валантен Вашеро (Монако). Встреча закончилась победой Риндеркнеша и Вашеро в двух сетах — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Хачанов и Рублёв трижды подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали свой единственный брейк-пойнт. Их соперники выполнили шесть эйсов при одной двойной ошибке и использовали два брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро встретятся с дуэтом Юки Бхамбри (Индия) и Андре Горанссона (Швеция).