Новак Джокович проиграл Джеку Дрейперу в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 11 на 12 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч четвёртого круга в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира и третьим сеяным сербом Новаком Джоковичем и 14-м в мировом рейтинге британцем Джеком Дрейпером (14-й посев). Встреча закончилась победой Дрейпера в трёх сетах — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Джокович четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Дрейпер выполнил 13 эйсов при пяти двойных ошибках и использовал три брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер встретится с 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев).