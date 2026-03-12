Скидки
Новак Джокович — Джек Дрейпер, результат матча 12 марта 2026, счет 1:2, 4-й круг Мастерса в Индиан-Уэллсе

Новак Джокович проиграл Джеку Дрейперу в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
В ночь с 11 на 12 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч четвёртого круга в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира и третьим сеяным сербом Новаком Джоковичем и 14-м в мировом рейтинге британцем Джеком Дрейпером (14-й посев). Встреча закончилась победой Дрейпера в трёх сетах — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 04:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
4 		6 7 7
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Джокович четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Дрейпер выполнил 13 эйсов при пяти двойных ошибках и использовал три брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер встретится с 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев).

