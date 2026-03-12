Стали известны все участники 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

На проходящем в эти дни в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) мужском хардовом турнире категории «Мастерс» стали известны все участники четвертьфинала в одиночном разряде. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат Карлос Алькарас (Испания, 1), Янник Синнер (Италия, 2), Александр Зверев (Германия, 4), Даниил Медведев (Россия, 11), Джек Дрейпер (Великобритания, 14), Лёнер Тьен (США, 25), Кэмерон Норри (Великобритания, 27) и Артюр Фис (Франция, 30).

Все пары 1/4 финала хардового «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 27);

Джек Дрейпер (Великобритания, 14) — Даниил Медведев (Россия, 11);

Артюр Фис (Франция, 30) — Александр Зверев (Германия, 4);

Лёнер Тьен (США, 25) — Янник Синнер (Италия, 2).

