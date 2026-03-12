Определились все участницы четвертьфиналов одиночного женского «тысячника» в Индиан-Уэллсе

На проходящем в эти дни в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) женском хардовом турнире категории WTA-1000 стали известны все участницы 1/4 финала в одиночном разряде. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат дуэты Арина Соболенко (Беларусь, 1), Ига Швёнтек (Польша, 2), Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Джессика Пегула (США, 5), Элина Свитолина (Украина, 9), Виктория Мбоко (Канада, 10), Линда Носкова (Чехия, 14), Талия Гибсон (Австралия, Q).

Все пары 1/4 финала хардового «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в парном разряде:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Виктория Мбоко (Канада, 10);

Линда Носкова (Чехия, 14) — Талия Гибсон (Австралия, Q);

Элина Свитолина (Украина, 9) — Ига Швёнтек (Польша, 2);

Джессика Пегула (США, 5) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта 2026 года. Призовой фонд соревнования составляет $ 9,4 млн.

