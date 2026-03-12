Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 11 на 12 марта

В ночь с 11 на 12 марта в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) прошли матчи четвёртого круга женского турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Четвёртый круг. Результаты матчей 10-11 марта:

Каролина Мухова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша) — 2:6, 0:6.

Белинда Бенчич (Швейцария) — Джессика Пегула (США) — 3:6, 6:7.

Катержина Синякова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) — 1:6, 1:1 — отказ Синяковой.

Сонай Картал (Великобритания) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 4:6, 3:4 — отказ Картал.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта 2026 года. Призовой фонд соревнования составляет $ 9,4 млн.