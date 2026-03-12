Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 11 на 12 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 11 на 12 марта
Комментарии

В ночь с 11 на 12 марта в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) прошли матчи четвёртого круга женского турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Четвёртый круг. Результаты матчей 10-11 марта:

Каролина Мухова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша) — 2:6, 0:6.
Белинда Бенчич (Швейцария) — Джессика Пегула (США) — 3:6, 6:7.
Катержина Синякова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина) — 1:6, 1:1 — отказ Синяковой.
Сонай Картал (Великобритания) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 4:6, 3:4 — отказ Картал.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта 2026 года. Призовой фонд соревнования составляет $ 9,4 млн.

Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Определились все участницы четвертьфиналов одиночного женского «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android