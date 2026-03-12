Скидки
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 11 на 12 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 11 на 12 марта
Комментарии

В ночь с 11 на 12 марта мск на хардовых кортах Индиан-Уэллса (США, штат Калифорния) прошли матчи четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня турнира (курсивом выделены победители).

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), одиночный разряд, четвёртый круг. Результаты матчей с 11 на 12 марта мск:

Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — Кэмерон Норри (Великобритания, 27) — 4:6, 2:6;
Даниил Медведев (Россия, 11) — Алекс Михельсен (США) — 6:2, 6:4;
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 13) — 6:1, 7:6 (7:2);
Новак Джокович (Сербия, 3) — Джек Дрейпер (Великобритания, 14) — 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.

