«Сумасшедший матч». Дрейпер — после победы над Джоковичем в Индиан-Уэллсе

«Сумасшедший матч». Дрейпер — после победы над Джоковичем в Индиан-Уэллсе
14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер, в четвёртом круге турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе обыгравший занимающего в мировом рейтинге третью строчку серба Новака Джоковича (4:6, 6:4, 7:6 (7:5)), прокомментировал исход матча.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 04:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
4 		6 7 7
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Это был сумасшедший матч, думаю, мы оба выложились на полную. Со своей стороны, я думаю, что начал немного пассивно, но потом стал немного агрессивнее, вплоть до того, что взял ход игры под свой контроль. Сейчас я потрясён тем, что обыграл Новака — того, за кем следил, кем восхищался и кого с детства боготворил. Я очень благодарен за то, что всё так сложилось и у меня есть возможность завтра сыграть ещё раз», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Далее Дрейпер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

