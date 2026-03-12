Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дрейпер — о Джоковиче: он продолжает быть невероятным соперником

Дрейпер — о Джоковиче: он продолжает быть невероятным соперником
Комментарии

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер, обыгравший в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Новака Джоковича, выразил восхищение своим титулованным соперником.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 04:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
4 		6 7 7
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Возможно, у него были какие-то проблемы в Индиан-Уэллсе в последние годы, возможно, он не играет на своём лучшем уровне, но он продолжает быть невероятным соперником, тем, кто полностью выкладывается в каждом матче. Я не особо много следил за теннисом, пока отсутствовал (вероятно, речь идёт о травме Дрейпера, полученной в сентябре 2025 года, из-за которой он досрочно завершил минувший сезон. — Прим. «Чемпионата»), но каждый раз, когда он играет, я стараюсь смотреть. Восхищаюсь им.

Это был сложный матч, играть так в 38-39 лет — потрясающе, видя теннис, который он показывает. Думаю, мы все признательны за то, что он всё ещё в туре и показывает себя на полную. Для нас, молодых, полезно быть рядом с теми, кем мы восхищаемся. Выражаю огромное уважение Новаку. То, что было сегодня, не поддаётся описанию», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Джокович не добрался до Медведева в Индиан-Уэллсе. Серба выбил действующий чемпион
Джокович не добрался до Медведева в Индиан-Уэллсе. Серба выбил действующий чемпион
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android