Дрейпер — о Джоковиче: он продолжает быть невероятным соперником

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер, обыгравший в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Новака Джоковича, выразил восхищение своим титулованным соперником.
«Возможно, у него были какие-то проблемы в Индиан-Уэллсе в последние годы, возможно, он не играет на своём лучшем уровне, но он продолжает быть невероятным соперником, тем, кто полностью выкладывается в каждом матче. Я не особо много следил за теннисом, пока отсутствовал (вероятно, речь идёт о травме Дрейпера, полученной в сентябре 2025 года, из-за которой он досрочно завершил минувший сезон. — Прим. «Чемпионата»), но каждый раз, когда он играет, я стараюсь смотреть. Восхищаюсь им.
Это был сложный матч, играть так в 38-39 лет — потрясающе, видя теннис, который он показывает. Думаю, мы все признательны за то, что он всё ещё в туре и показывает себя на полную. Для нас, молодых, полезно быть рядом с теми, кем мы восхищаемся. Выражаю огромное уважение Новаку. То, что было сегодня, не поддаётся описанию», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.
