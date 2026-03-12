Джокович опубликовал пост после поражения от Дрейпера в Индиан-Уэллсе
Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения от соперника из Великобритании Джека Дрейпера в четвёртом круге «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 04:10 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 5
|
|6
|7 7
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
«Сложный вечер в пустыне. Респект, Джек Дрейпер, ты этого заслуживаешь. Круто снова видеть тебя на корте в прекрасной форме. Продолжай в том же духе! И всем, кто поддерживал меня здесь на этой неделе, спасибо за энергию. Нет места лучше теннисного рая (слоган турнира в Индиан-Уэллсе. — Прим. «Чемпионата»). Скоро увидимся!» — написал в публикации Джокович.
Соперником Дрейпера в четвертьфинале турнира станет россиянин Даниил Медведев.
