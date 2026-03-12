Джокович опубликовал пост после поражения от Дрейпера в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения от соперника из Великобритании Джека Дрейпера в четвёртом круге «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе.

«Сложный вечер в пустыне. Респект, Джек Дрейпер, ты этого заслуживаешь. Круто снова видеть тебя на корте в прекрасной форме. Продолжай в том же духе! И всем, кто поддерживал меня здесь на этой неделе, спасибо за энергию. Нет места лучше теннисного рая (слоган турнира в Индиан-Уэллсе. — Прим. «Чемпионата»). Скоро увидимся!» — написал в публикации Джокович.

Соперником Дрейпера в четвертьфинале турнира станет россиянин Даниил Медведев.