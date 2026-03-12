Скидки
«Горькое чувство внутри». Джокович — после проигрыша на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

«Горькое чувство внутри». Джокович — после проигрыша на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё поражение от соперника из Великобритании Джека Дрейпера (6:4, 4:6, 6:7 (5:7)) в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 04:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
4 		6 7 7
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Сейчас у меня горькое чувство внутри. Это нормально после такого проигранного матча, но я горжусь собой, что так боролся и выложился на полную на корте, это точно. Единственное, что я вынесу из этого – это никогда не сдаваться и бороться до конца. Очевидно, сегодня я проиграл прекрасному сопернику, но это был чертовски равный матч на протяжении почти двух с половиной часов. Конечно, я уезжаю немного расстроенным, хотя прошло всего пару минут с момента выхода с корта. Я бы мог сделать всё лучше, но это была отличная борьба», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

