«В основном все нормальные». Павлюченкова — об энергетике соперниц в туре

114-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова ответила, кто из соперниц кажется ей наиболее сложной -- Арина Соболенко или Серена Уильямс, а также рассказала об энергетике других спортсменок.

– С кем тяжелее играть – с Сереной или Соболенко?

– Соболенко я в начале её карьеры ещё могла обыгрывать, а Серену – вообще не могла. Иногда я выходила, и она как будто надо мной насмехалась. Я не понимала, что происходит. Максимум могла один-два гейма взять.

У нас был финал в Брисбене, где я по ходу турнира обыграла всех из топ-10, а в финале получила от неё 2:6, 1:6.

– В чём разница между Сереной и всеми остальными?

– С ней уже у сетки во время жеребьёвки я стояла и думала: от меня сейчас останется мокрое пятно. Она нереально давила – взгляд, энергия вокруг неё. Особенно на «Шлемах». Поэтому были матчи, в которых я не могла выиграть больше двух геймов.

– Сейчас есть игроки, от которых идёт такая же энергия? С которым прям страшно?

– Сейчас нет.

Когда я пришла из юниоров, мне сразу дали понять, что ты здесь вообще не велком. Просто взглядом. У Маши Шараповой был имидж, что она ни на кого не смотрела, ни с кем не разговаривала – и таких было очень много.

Сейчас все достаточно дружелюбные, разговаривают друг с другом – нормальный вайб. Нет такого, что ходит какая-нибудь холодная королева. Конечно, есть разные экземпляры, но в основном все нормальные, — приводит слова Павлюченковой Sports.ru.