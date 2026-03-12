Скидки
Свитолина высказалась о необходимости более равных призовых между турами WTA и ATP

Комментарии

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина на вопрос об изменениях в отношении гендерного равенства в теннисе ответила, что хотела бы видеть более равные призовые вознаграждения между турами WTA и ATP. Ранее Свитолина на отказе чешки Катержины Синяковой вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

— Как вы считаете, как изменилась ситуация в теннисе в плане гендерного равенства за последнее 10-летие? Очевидно, у вас был перерыв из-за беременности и тому подобного. Считаете ли вы, что ситуация движется в правильном направлении? Что бы вы хотели изменить в этом плане?
— Мне хотелось бы видеть больше равенства в финансовом вознаграждении на турнирах WTA, потому что на турнирах «Большого шлема» — да, мы равны, но есть разница между турнирами на 250, 500 и 1000 очков. Некоторые турниры уже этого добились, и мне хотелось бы видеть больше таких случаев. Думаю, многое поменялось с тех времён, когда я начинала, прошло много лет. Также мы видим количество просмотров женских матчей полуфиналов, финалов. Думаю, что тоже в этом смысле заслуживаем чуть большего, — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.

Свитолина на отказе Синяковой вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
