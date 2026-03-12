Скидки
Арина Соболенко принесла свадебную фату на тренировку в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко принесла на свою тренировку в Индиан-Уэллсе (США) свадебную фату.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Напомним, в начале марта бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал Соболенко предложение руки и сердца, которое она приняла. Пара состоит в отношениях с 2024 года. Франгулис также присутствовал на тренировке своей невесты.

Сегодня, 12 марта, Соболенко (1) сразится с 10-й ракеткой мира канадкой Викторией Мбоко (10) за выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Приложение для Android