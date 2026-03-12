Арина Соболенко принесла свадебную фату на тренировку в Индиан-Уэллсе
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко принесла на свою тренировку в Индиан-Уэллсе (США) свадебную фату.
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Напомним, в начале марта бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал Соболенко предложение руки и сердца, которое она приняла. Пара состоит в отношениях с 2024 года. Франгулис также присутствовал на тренировке своей невесты.
Сегодня, 12 марта, Соболенко (1) сразится с 10-й ракеткой мира канадкой Викторией Мбоко (10) за выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного матча.
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Виктория Мбоко
В. Мбоко
