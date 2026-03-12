Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 12 на 13 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 12 на 13 марта
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдёт девятый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), 1/4 финала. Расписание матчей с 12 на 13 марта (время московское):

  • 21:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Виктория Мбоко (Канада, 10);
  • 23:00. Линда Носкова (Чехия, 14) – Талия Гибсон (Австралия, Q);
  • 0:30. Элина Свитолина (Украина, 9) – Ига Швёнтек (Польша, 2);
  • 3:00. Джессика Пегула (США, 5) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3).

Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
«В возрасте 18 лет все ошибаются». Бурная реакция на поражение Мирры и её поведение
«В возрасте 18 лет все ошибаются». Бурная реакция на поражение Мирры и её поведение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android