Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 12 на 13 марта

В ночь с 12 на 13 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдёт девятый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), 1/4 финала. Расписание матчей с 12 на 13 марта (время московское):

21:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Виктория Мбоко (Канада, 10);

23:00. Линда Носкова (Чехия, 14) – Талия Гибсон (Австралия, Q);

0:30. Элина Свитолина (Украина, 9) – Ига Швёнтек (Польша, 2);

3:00. Джессика Пегула (США, 5) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3).

Турнир в Индиан-Уэллсе в прошлом году выиграла россиянка Мирра Андреева. В текущем розыгрыше она не смогла преодолеть третий круг.