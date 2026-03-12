«Именно поэтому против меня сложно играть». Даниил Медведев ответил об агрессии в игре

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) рассказал, что в хорошей форме всегда играет агрессивно, тем самым становясь сложнее для соперников.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
«Когда я уверен в себе, то играю в агрессивный теннис. Если посмотреть, например, матчи на «Шлемах», когда я доходил до финалов, – скажем, с Рублёвым или с Оже-Альяссимом. Это теннисисты, которые сами играют очень агрессивно, но я делал даже больше виннерсов, чем они. Потому что я хорошо защищался и старался снижать их количество ударов навылет, а когда появлялась возможность – шёл вперёд и атаковал.
Конечно, когда я играю чуть хуже, тогда перехожу на более оборонительный теннис. Но это не выбор, а скорее следствие: когда игра не идёт, немного падает сила ударов, процент первой подачи и так далее. А когда я бью по мячу так, как сейчас, могу играть агрессивно, оказывать большое давление на соперников и при этом сохранять надёжность в обороне. Именно поэтому против меня сложно играть», — сказал Медведев на пресс-конференции.
- 12 марта 2026
-
18:58
-
18:09
-
17:49
-
17:24
-
16:19
-
15:31
-
14:59
-
14:33
-
13:41
-
12:58
-
12:27
-
08:55
-
08:30
-
07:39
-
07:22
-
07:21
-
06:47
-
05:47
-
03:51
-
02:45
-
02:01
-
01:43
-
01:21
-
00:38
- 11 марта 2026
-
23:53
-
23:46
-
22:57
-
22:47
-
22:30
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:57
-
16:59
-
16:53