«Именно поэтому против меня сложно играть». Даниил Медведев ответил об агрессии в игре

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) рассказал, что в хорошей форме всегда играет агрессивно, тем самым становясь сложнее для соперников.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 23:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

«Когда я уверен в себе, то играю в агрессивный теннис. Если посмотреть, например, матчи на «Шлемах», когда я доходил до финалов, – скажем, с Рублёвым или с Оже-Альяссимом. Это теннисисты, которые сами играют очень агрессивно, но я делал даже больше виннерсов, чем они. Потому что я хорошо защищался и старался снижать их количество ударов навылет, а когда появлялась возможность – шёл вперёд и атаковал.

Конечно, когда я играю чуть хуже, тогда перехожу на более оборонительный теннис. Но это не выбор, а скорее следствие: когда игра не идёт, немного падает сила ударов, процент первой подачи и так далее. А когда я бью по мячу так, как сейчас, могу играть агрессивно, оказывать большое давление на соперников и при этом сохранять надёжность в обороне. Именно поэтому против меня сложно играть», — сказал Медведев на пресс-конференции.

