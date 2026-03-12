Скидки
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 12 на 13 марта

В ночь с 12 на 13 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его матчей.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), 1/4 финала. Расписание встреч с 12 на 13 марта (время московское):

  • 21:00. Артюр Фис (Франция, 30) – Александр Зверев (Германия, 4);
  • 23:00. Янник Синнер (Италия, 2) – Лёнер Тьен (США, 25);
  • 3:00. Джек Дрейпер (Великобритания, 14) – Даниил Медведев (Россия, 11);
  • 5:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Кэмерон Норри (Великобритания, 27).

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 9 415 725. В прошлом году турнир выиграл британец Джек Дрейпер.

