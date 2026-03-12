Арина Соболенко — Виктория Мбоко: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 12 марта, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с 10-й ракеткой мира 19-летней канадкой Викторией Мбоко за выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Эта встреча поставлена первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Виктория Мбоко в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Соболенко ведёт по личным встречам с Мбоко — 1-0. Она выиграла у Виктории в четвёртом круге Australian Open в этом году со счётом 6:1, 7:6 (7:1).