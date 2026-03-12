Скидки
Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Майами

Комментарии

Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии «Мастерс» в Майами (США) объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша. Соревнования пройдут с 17 по 29 марта.

Женщины:

Винус Уильямс (США);
Слоан Стивенс (США);
Тэйлор Таунсенд (США);
Эшлин Крюгер (США);
Дженнифер Брэйди (США);
Лилли Таггер (Австрия);
Эмерсон Джонс (Австралия);
Дарья Видьманова (Чехия).

Мужчины:

Мартин Дамм-младший (США);
Дарвин Бланш (США);
Моиз Куаме (Франция);
У Ибин (Китай);
Рэи Сакамото (Япония).

Отметим, что действующими чемпионами турниров в Майами являются первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 12-я ракетка мира чех Якуб Меншик.

