Стали известны обладатели уайлд-кард на мужской и женский турниры в Майами

Организаторы турниров категории WTA-1000 и серии «Мастерс» в Майами (США) объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша. Соревнования пройдут с 17 по 29 марта.

Женщины:

Винус Уильямс (США);

Слоан Стивенс (США);

Тэйлор Таунсенд (США);

Эшлин Крюгер (США);

Дженнифер Брэйди (США);

Лилли Таггер (Австрия);

Эмерсон Джонс (Австралия);

Дарья Видьманова (Чехия).

Мужчины:

Мартин Дамм-младший (США);

Дарвин Бланш (США);

Моиз Куаме (Франция);

У Ибин (Китай);

Рэи Сакамото (Япония).

Отметим, что действующими чемпионами турниров в Майами являются первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 12-я ракетка мира чех Якуб Меншик.