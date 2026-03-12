Зверев впервые вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, уверенно обыграв Фиса
Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:10 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Александр Зверев
А. Зверев
В матче 1/4 финала Зверев (4) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 32-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса (30).
Встреча Зверева с Фисом продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках немец семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Фиса семь эйсов, четыре двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Зверева в Индиан-Уэллсе станет победитель матча Янник Синнер (Италия, 2) — Лёнер Тьен (США, 25).
