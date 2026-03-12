Скидки
Теннис

Зверев первым после «Большой четвёрки» дошёл минимум до 1/2 финала на всех «Мастерсах»

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) добился выдающегося достижения.

Зверев стал лишь пятым в истории игроком, которому удалось выйти в полуфинал на каждом из девяти существующих турниров серии «Мастерс», сообщает Opta Ace. Ранее этого достигали лишь члены «Большой четвёрки» — серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.

В матче 1/4 финала Индиан-Уэллса Зверев (4) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 32-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса (30).

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Следующим соперником Зверева в Индиан-Уэллсе станет победитель матча Янник Синнер (Италия, 2) — Лёнер Тьен (США, 25).

