Зверев первым после «Большой четвёрки» дошёл минимум до 1/2 финала на всех «Мастерсах»
Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) добился выдающегося достижения.
Зверев стал лишь пятым в истории игроком, которому удалось выйти в полуфинал на каждом из девяти существующих турниров серии «Мастерс», сообщает Opta Ace. Ранее этого достигали лишь члены «Большой четвёрки» — серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.
В матче 1/4 финала Индиан-Уэллса Зверев (4) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 32-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса (30).
Следующим соперником Зверева в Индиан-Уэллсе станет победитель матча Янник Синнер (Италия, 2) — Лёнер Тьен (США, 25).
