Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одолев Викторию Мбоко

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/4 финала Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:0), 6:4 одолела 10-ю ракетку мира 19-летнюю канадку Викторию Мбоко (10). Отметим, что Арина впервые в карьере выиграла тай-брейк с таким счётом.

Встреча Соболенко с Мбоко продлилась 1 час и 51 минуту. В её рамках Арина шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Виктории девять эйсов, восемь двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко сразится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия, 14) — Талия Гибсон (Австралия, Q).