Арина Соболенко — Виктория Мбоко, результат матча 12 марта 2026, счет 2:0, четвертьфинал Индиан-Уэллса

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одолев Викторию Мбоко
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		4
         
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

В матче 1/4 финала Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:0), 6:4 одолела 10-ю ракетку мира 19-летнюю канадку Викторию Мбоко (10). Отметим, что Арина впервые в карьере выиграла тай-брейк с таким счётом.

Встреча Соболенко с Мбоко продлилась 1 час и 51 минуту. В её рамках Арина шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Виктории девять эйсов, восемь двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко сразится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия, 14) — Талия Гибсон (Австралия, Q).

