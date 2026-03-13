Скидки
Янник Синнер — Лёнер Тьен, результат матча 12 марта 2026, счет 2:0, четвертьфинал Индиан-Уэллса

Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, разгромив Лёнера Тьена
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В матче 1/4 финала Синнер (2) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 27-ю ракетку мира из США Лёнера Тьена (25).

Встреча Синнера с Тьеном продлилась 1 час 7 минут. В её рамках Янник 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ленёра четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Синнер сразится с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

