Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, разгромив Лёнера Тьена
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 21:10 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Александр Зверев
А. Зверев
В матче 1/4 финала Синнер (2) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 27-ю ракетку мира из США Лёнера Тьена (25).
Встреча Синнера с Тьеном продлилась 1 час 7 минут. В её рамках Янник 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ленёра четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре нереализованных брейк-пойнта.
За выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Синнер сразится с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
