Медведев — Дрейпер: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 13 марта, чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 14-м номером мирового рейтинга из Великобритании Джеком Дрейпером за выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Данная встреча поставлена последним, четвёртым запуском на корте №2 и начнётся не ранее 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Джек Дрейпер в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Медведев ведёт 1-0 по личным встречам с Дрейпером. Он выиграл на грунте римского «Мастерса» в 2024 году, во втором круге — 7:5, 6:4.

Отметим, что Дрейпер является действующим чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.