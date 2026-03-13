Носкова вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где сразится с Соболенко
14-я ракетка мира, 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 23:05 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
Талия Гибсон
Т. Гибсон
В матче 1/4 финала Носкова (14) со счётом 6:2, 4:6, 6:2 обыграла 112-ю ракетку мира австралийку Талию Гибсон (Q).
Встреча Носковой с Гибсон продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках Линда 13 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Талии девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Носкова сразится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко (1).
