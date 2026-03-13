Носкова вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где сразится с Соболенко

14-я ракетка мира, 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/4 финала Носкова (14) со счётом 6:2, 4:6, 6:2 обыграла 112-ю ракетку мира австралийку Талию Гибсон (Q).

Встреча Носковой с Гибсон продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках Линда 13 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Талии девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Носкова сразится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко (1).