Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Линда Носкова — Талия Гибсон, результат матча 13 марта 2026, счет 2:1, четвертьфинал Индиан-Уэллса

Носкова вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где сразится с Соболенко
Комментарии

14-я ракетка мира, 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
12 марта 2026, четверг. 23:05 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 2
         
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон

В матче 1/4 финала Носкова (14) со счётом 6:2, 4:6, 6:2 обыграла 112-ю ракетку мира австралийку Талию Гибсон (Q).

Встреча Носковой с Гибсон продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках Линда 13 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Талии девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Носкова сразится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко (1).

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Синнер — в 1/2 финала Индиан-Уэллса! Соболенко тоже победила, ещё сыграет Медведев. LIVE!
Live
Синнер — в 1/2 финала Индиан-Уэллса! Соболенко тоже победила, ещё сыграет Медведев. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android